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В Улан-Удэ будут судить парней, осквернивших могилу ветерана

В Улан-Удэ будут судить парней, осквернивших могилу ветерана
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Молодые люди нанесли на могиле экстремистские надписи

В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, 20 и 23 лет, надругавшихся над могилой ветерана.

Молодые люди обвиняются по статьям УК РФ «Осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений, совершённое группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной ненависти и вражды», «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, группой лиц по предварительному сговору» и «Призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Установлено, что один из молодых людей уже длительное время придерживается экстремистских взглядов и идей. Днём 28 марта он вместе с приятелем пришёл на кладбище в микрорайоне Горького, где увидел могилу ветерана Великой Отечественной войны. На памятнике была фотография умершего фронтовика, а также символы воинской славы России.

Могилу приятели исписали оскорбительными, а также экстремистскими надписями.

- Склонив приятеля к совместному осквернению могилы ветерана, обвиняемый передал ему красящий маркер, после чего они поочерёдно нанесли на надмогильное сооружение надписи экстремистского характера. Позднее родственники ветерана при посещении его могилы, обнаружили следы осквернения надмогильного сооружения и обратились в правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий при проверке лиц, ранее совершавших схожие противоправные деяния, удалось выйти на след злоумышленников, так как молодой человек, предложивший осквернить могилу ветерана, ранее уже привлекался к административной ответственности за правонарушение экстремистского характера, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

На допросах оба признали вину и дали подробные показания. Также они заявили, что раскаиваются.

 
В ходе предварительного следствия в отношении одного из обвиняемых была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, второй находится под домашним арестом.

Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения. 
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