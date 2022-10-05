В Иркутской области устанавливают личность погибшего пешехода

Мужчину сбил водитель большегруза
Сегодня около шести часов утра на автодороге Р255 «Сибирь» неподалёку от границы между Куйтунским и Зиминским районом в Иркутской области произошло смертельное ДТП.
Около посёлка Степной 41-летний водитель большегруза FAW, ехавший в Ангарск, сбил мужчину, который находился на проезжей части. От полученных травм пешеход погиб на месте.
- В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины дорожно-транспортного происшествия и устанавливают личность погибшего, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
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