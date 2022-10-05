В Забайкалье в огне погибли пьяные мужчина и женщина

Они погибли от отравления дымом
2 октября пожар в жилом одноквартирном доме в городе Хилок Забайкальского края унёс жизни двух человек. Тела мужчины и женщины обнаружили приехавшие пожарные.
- Сотрудники государственного пожарного надзора, работавшие на месте, установили предварительную причину возникновения пожара – неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Установлено, что мужчина и женщины погибли во сне от отравления продуктами горения.
Огонь был потушен через пять минут после приезда пожарных.
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