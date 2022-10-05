В Забайкалье в огне погибли пьяные мужчина и женщина





2 октября пожар в жилом одноквартирном доме в городе Хилок Забайкальского края унёс жизни двух человек. Тела мужчины и женщины обнаружили приехавшие пожарные.- Сотрудники государственного пожарного надзора, работавшие на месте, установили предварительную причину возникновения пожара – неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.Установлено, что мужчина и женщины погибли во сне от отравления продуктами горения.Огонь был потушен через пять минут после приезда пожарных.