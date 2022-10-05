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В Забайкалье в огне погибли пьяные мужчина и женщина

В Забайкалье в огне погибли пьяные мужчина и женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Они погибли от отравления дымом

2 октября пожар в жилом одноквартирном доме в городе Хилок Забайкальского края унёс жизни двух человек. Тела мужчины и женщины обнаружили приехавшие пожарные.

- Сотрудники государственного пожарного надзора, работавшие на месте, установили предварительную причину возникновения пожара – неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Установлено, что мужчина и женщины погибли во сне от отравления продуктами горения.

Огонь был потушен через пять минут после приезда пожарных. 

пожар смерть

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