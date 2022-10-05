Мужчина скрывался на юге страны, изменив паспортные данные
В Иркутске в суд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 21-летней давности.
По версии следствия, всё произошло в марте 2001 года в заброшенном подземном гараже. Пьяный мужчина из пистолета ТТ выстрелил в голову приятеля своей двоюродной сестры. От полученного ранения 20-летний молодой человек скончался на месте.
Задержать убийцу по горячим следам не удалось. Он подделал паспорт и уехал в Краснодар, где скрывался под вымышленными данными.
Личность подозреваемого следователи при содействии криминалистов и сотрудников уголовного розыска установили в августе этого года. Мужчина найден в Краснодаре, задержан и этапирован в Иркутск.
Сейчас он находится под стражей.
- Проведены все необходимые следственные действия, в том числе проверка показаний на месте преступления. Мужчина подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Застреливший иркутянина мужчина предстанет перед судом спустя 21 год
Происшествия, Фото:
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