В Бурятии идёт на поправку малыш, выпивший отбеливатель

Трёхлетний мальчик из Закаменского района Бурятии, случайно выпивший химический отбеливатель, 3 октября отправился на третий этап лечения в Москву. Ребёнка сопровождает младшая медсестра Нина Дамиринова из дома ребёнка «Аистёнок».
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2021 года мальчик поступил в детскую республиканскую клиническую больницу без сопровождения родителей с острым отравлением. У него были страшные травмы – химические ожоги губ, полости рта, ротоглотки, гортани, пищевода, желудка, шеи, левого плеча, предплечья.
Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему по неосторожности».
После инцидента ребёнка изъяли из семьи и определили в дом ребёнка «Аистёнок».
В Москве в марте и июле этого года успешно прошли операции, благодаря чему мальчик получил возможность самостоятельно принимать пищу. До операции ребёнок получал питание через гастростому (трубку в желудке).
- Благодаря ежедневным реабилитационным занятиям специалистов службы ранней помощи дома ребёнка «Аистёнок» мальчик физически окреп, стал увереннее ходить, прибавил в весе, стал с интересом заниматься, радоваться выполненным заданиям и упражнениям, улыбаться, - сообщили в учреждении.
Специалисты надеются, что после третьего этапа лечения мальчик сможет говорить.