05 октября

04 октября

Популярное

В Улан-Удэ жильцам аварийного дома через суд предоставят жильё

В Улан-Удэ жильцам аварийного дома через суд предоставят жильё
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В деле разбиралась прокуратура

Два жителя многоквартирного дома, находящегося в Железнодорожном районе Улан-Удэ обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении их жилищных прав

Установлено, что распоряжением администрации Улан-Удэ в марте 2018 года многоквартирный дом по улице Комсомольской признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения жильцов дома установлен до 2023 года.

По результатам рассмотрения представления прокурора района срок расселения жильцов сокращён с 2023 года до 2021 года.

- По истечении срока граждане не были расселены из аварийного дома, тем самым нарушены их права на проживание в надлежащих жилищных условиях, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В суд был подан иск о понуждении городской администрации принять решение по изъятию для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен аварийный многоквартирный дом, и жилых помещений заявителей.

- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ заочным решением исковые требования прокурора удовлетворил. Правовым последствием принятого решения должны быть выкуп у граждан жилых помещений либо предоставление взамен другого жилья, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Решение суда не вступило в законную силу.
суд прокуратура аварийное жилье

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии идёт на поправку малыш, выпивший отбеливатель
В Бурятии идёт на поправку малыш, выпивший отбеливатель
Происшествия, 05.10.2022
Ребёнка в третий раз везут на лечение в Москву
Школы Читы эвакуировали из-за сообщения о минировании
Школы Читы эвакуировали из-за сообщения о минировании
Происшествия, 04.10.2022
Ситуацию прокомментировало министерство образования Забайкалья
Двое забайкальцев ограбили таксиста и его спутницу
Двое забайкальцев ограбили таксиста и его спутницу
Происшествия, 04.10.2022
Расследуется уголовное дело о разбое
В Бурятии «чёрный» лесоруб придумал хитрый план
В Бурятии «чёрный» лесоруб придумал хитрый план
Происшествия, 04.10.2022
Засаду на мужчин, незаконно рубивших лес, устроили ночью
В Бурятии пьяного домушника застали во взломанном доме
В Бурятии пьяного домушника застали во взломанном доме
Происшествия, 04.10.2022
Мужчина украл стиральную машинку и два мешка картошки
Улан-удэнец продал пылесос, который взял в аренду
Улан-удэнец продал пылесос, который взял в аренду
Происшествия, 04.10.2022
Дорогой пылесос мошенник продал по дешёвке
В Бурятии доверчивые пенсионеры стали жертвой строителя-афериста
В Бурятии доверчивые пенсионеры стали жертвой строителя-афериста
Происшествия, 04.10.2022
Мошенник всё время обманывал, а пожилые люди продолжали ему верить
Зарезавший напарника житель Бурятии не смог обжаловать приговор
Зарезавший напарника житель Бурятии не смог обжаловать приговор
Происшествия, 04.10.2022
Мужчина посчитал назначенное наказание суровым
В Бурятии работник предприятия загрязнил три ручья
В Бурятии работник предприятия загрязнил три ручья
Происшествия, 04.10.2022
Нарушитель возместил ущерб в ходе расследования уголовного дела 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^