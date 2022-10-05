В Улан-Удэ жильцам аварийного дома через суд предоставят жильё

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В деле разбиралась прокуратура



Два жителя многоквартирного дома, находящегося в Железнодорожном районе Улан-Удэ обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении их жилищных прав



Установлено, что распоряжением администрации Улан-Удэ в марте 2018 года многоквартирный дом по улице Комсомольской признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения жильцов дома установлен до 2023 года.



По результатам рассмотрения представления прокурора района срок расселения жильцов сокращён с 2023 года до 2021 года.



- По истечении срока граждане не были расселены из аварийного дома, тем самым нарушены их права на проживание в надлежащих жилищных условиях, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В суд был подан иск о понуждении городской администрации принять решение по изъятию для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен аварийный многоквартирный дом, и жилых помещений заявителей.



- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ заочным решением исковые требования прокурора удовлетворил. Правовым последствием принятого решения должны быть выкуп у граждан жилых помещений либо предоставление взамен другого жилья, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.



Решение суда не вступило в законную силу.