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Двое забайкальцев ограбили таксиста и его спутницу

Двое забайкальцев ограбили таксиста и его спутницу
Происшествия, 
Расследуется уголовное дело о разбое

Житель города Шилка Забайкальского края, работающий таксистом, стал жертвой нападения. Об этом случае сообщили в краевом УМВД.

Тем вечером таксист принял заявку на перевозку пассажиров из города Нерчинск в соседнее село. Сопровождала водителя его знакомая.

Доехав до пункта назначения, нетрезвые пассажиры рассчитались, а затем внезапно напали на водителя и его спутницу.

Потерпевшие получили телесные повреждения. Также у них отобрали 2200 рублей, которые нападавшие ранее отдали за поездку, и пневматический пистолет. С шеи девушки сорвали серебряную цепочку.

Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 19 и 21-летние жители Нерчинска, один из которых ранее неоднократно судим.

За разбой возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Подозреваемые помещены в следственный изолятор. 
разбой такси

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