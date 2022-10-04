Двое забайкальцев ограбили таксиста и его спутницу

Расследуется уголовное дело о разбое
Житель города Шилка Забайкальского края, работающий таксистом, стал жертвой нападения. Об этом случае сообщили в краевом УМВД.
Тем вечером таксист принял заявку на перевозку пассажиров из города Нерчинск в соседнее село. Сопровождала водителя его знакомая.
Доехав до пункта назначения, нетрезвые пассажиры рассчитались, а затем внезапно напали на водителя и его спутницу.
Потерпевшие получили телесные повреждения. Также у них отобрали 2200 рублей, которые нападавшие ранее отдали за поездку, и пневматический пистолет. С шеи девушки сорвали серебряную цепочку.
Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 19 и 21-летние жители Нерчинска, один из которых ранее неоднократно судим.
За разбой возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Подозреваемые помещены в следственный изолятор.
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