В Бурятии «чёрный» лесоруб придумал хитрый план

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Засаду на мужчин, незаконно рубивших лес, устроили ночью



Сотрудники Заудинского лесничества, патрулируя лес в Тарбагатайском районе Бурятии, обнаружили спиленные и готовые к погрузке сосны. Они лежали недалеко от каменного карьера.



Лесничие вместе с сотрудниками ФСБ и уголовного розыска устроили засаду на нарушителей. Ждать им пришлось недолго. Ночью на месте рубки появились трое мужчин и принялись загружать спиленные деревья в телегу и в автомобиль «УАЗ».



Когда сотрудники вышли из укрытия, нарушители бросили автомобиль и разбежались в разные стороны.



Впрочем, лесничим удалось задержать организатора незаконной рубки. Им оказался житель Тарбагатайского района. Он рассказал, что вместе со знакомыми он узнал расписание работы на каменном карьере. Чтобы не привлекать внимание и не создавать лишний шум, мужчины незаконно рубили деревья именно в часы работы техники.



- Выяснилось, что мужчины успели заготовить 13 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 270 тысяч рублей. Самодельный прицеп, автомобиль «УАЗ» и незаконно заготовленная древесина были изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Обо всех нарушениях в лесу жителей просят сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44. Звонки принимаются круглосуточно и анонимно.

