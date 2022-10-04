В Иркутской области будут судить виновника лесного пожара с ущербом 98 млн

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина бросил окурок на сухую траву



49-летний житель Иркутской области, устроивший крупный лесной пожар, предстанет перед судом.



По версии дознания, в мае заимке неподалёку от деревни Тихонова Падь мужчина бросил тлеющую сигарету в траву. Загорелась сухая трава, ветром огонь распространился на лес.



В результате пожара повреждено более 12 тысяч кубометров древесины, ущерб составил свыше 98 млн рублей.



Уголовное дело направлено в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.



- Всего по фактам лесных пожаров дознавателями МЧС возбуждено 41 уголовное дело, по девяти из которых установлены причастные лица, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

