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В Иркутской области будут судить виновника лесного пожара с ущербом 98 млн

В Иркутской области будут судить виновника лесного пожара с ущербом 98 млн
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчина бросил окурок на сухую траву

49-летний житель Иркутской области, устроивший крупный лесной пожар, предстанет перед судом.

По версии дознания, в мае заимке неподалёку от деревни Тихонова Падь мужчина бросил тлеющую сигарету в траву. Загорелась сухая трава, ветром огонь распространился на лес.

В результате пожара повреждено более 12 тысяч кубометров древесины, ущерб составил свыше 98 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.

- Всего по фактам лесных пожаров дознавателями МЧС возбуждено 41 уголовное дело, по девяти из которых установлены причастные лица, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
лесные пожары

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