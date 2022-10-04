Мужчина бросил окурок на сухую траву
49-летний житель Иркутской области, устроивший крупный лесной пожар, предстанет перед судом.
По версии дознания, в мае заимке неподалёку от деревни Тихонова Падь мужчина бросил тлеющую сигарету в траву. Загорелась сухая трава, ветром огонь распространился на лес.
В результате пожара повреждено более 12 тысяч кубометров древесины, ущерб составил свыше 98 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.
- Всего по фактам лесных пожаров дознавателями МЧС возбуждено 41 уголовное дело, по девяти из которых установлены причастные лица, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области будут судить виновника лесного пожара с ущербом 98 млн
Происшествия, Фото:
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