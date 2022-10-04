Школы Читы эвакуировали из-за сообщения о минировании

Происшествия, Фото: пресс-служба минобразования Забайкалья

Ситуацию прокомментировало министерство образования Забайкалья



Утром 4 октября были эвакуированы школы Читы из-за анонимного сообщения о минировании. Заместитель министра образования и науки Забайкалья Наталия Шибанова прокомментировала ситуацию, связанную с эвакуацией учащихся. По предварительной оценке, действия сотрудников и обучающихся соответствовали действующим инструкциям и порядкам.



- К сожалению, современная ситуация характеризуется появлением большого количества фейковых сообщений об угрозах вооруженного нападения, взрывов, минирования различных социальных объектов, в том числе системы образования. Сегодня поступило сообщение об угрозе минирования школ Читы. На момент поступления такого сообщения никто не имеет объективной информации о том, является ли оно фейковым или это реальная угроза. В связи с этим, действия, которые проводятся специальными службами и самими образовательными организациями реализуются полностью в соответствии с существующими инструкциями и порядками, – заявила замминистра.



Так, согласно инструкции, находящиеся в здании люди должны покинуть его через ближайший эвакуационный выход, не забирая личные вещи, куртки, то есть в той одежде и обуви, в которой находятся в момент сигнала об эвакуации, и уйти на безопасное расстояние, которое зависит от вида взрывного устройства. В такой ситуации, как сегодня – на 100-150 метров от здания.



К примеру, в школе №33 Читы, школьники и учителя после сообщения прошли на территорию стадиона, который расположен в нужной отдаленности от образовательной организации и были размещены в автобусах до момента их роспуска домой.



По предварительной оценке, сегодня действия детей и педагогов были организованы в соответствии с действующими инструкциями и порядками. Более подробную оценку действиям образовательных организаций Читы при эвакуации школьников дадут специальные службы.



По информации комитета образования Читы, сегодня занятия во вторую смену были отменены во всех школах города для проведения проверочных мероприятий.



Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкалья, в течение октября во всех образовательных организациях региона пройдут тренировочные эвакуационные мероприятия по действиям при различных угрозах безопасности жизни и здоровью.

