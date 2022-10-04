В Бурятии пьяного домушника застали во взломанном доме

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчина украл стиральную машинку и два мешка картошки



Вечером в селе Кабанск в Бурятии жильцы частного дома обнаружили взломанную входную дверь. На место происшествия незамедлительно выехал наряд вневедомственной охраны.



Приехавшие росгвардейцы в одной из комнат в доме задержали пьяного мужчину.



Выяснилось, что задержанный мужчина, воспользовавшись, тем, что арендаторы дома уехали в лес за дикоросами, взломал навесной замок. Он украл стиральную машинку и два мешка картофеля.



Технику вор сдал в скупку, а картофель продал неизвестным. Вырученные деньги он потратил на алкоголь. Зачем он вернулся на место преступления, устанавливается.



- Ранее судимый 45-летний безработный местный житель был доставлен в полицию. Ущерб от противоправных действий составил 17 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

