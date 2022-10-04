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В Бурятии пьяного домушника застали во взломанном доме

В Бурятии пьяного домушника застали во взломанном доме
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мужчина украл стиральную машинку и два мешка картошки

Вечером в селе Кабанск в Бурятии жильцы частного дома обнаружили взломанную входную дверь. На место происшествия незамедлительно выехал наряд вневедомственной охраны.

Приехавшие росгвардейцы в одной из комнат в доме задержали пьяного мужчину.

Выяснилось, что задержанный мужчина, воспользовавшись, тем, что арендаторы дома уехали в лес за дикоросами, взломал навесной замок. Он украл стиральную машинку и два мешка картофеля.

Технику вор сдал в скупку, а картофель продал неизвестным. Вырученные деньги он потратил на алкоголь. Зачем он вернулся на место преступления, устанавливается.

- Ранее судимый 45-летний безработный местный житель был доставлен в полицию. Ущерб от противоправных действий составил 17 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
кража Росгвардия

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