Житель Бурятии в гостях обокрал хозяйку квартиру

Всё украденное он пропил
Днём 29 сентября в полицию обратилась 58-летняя жительница посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии. Она рассказала о пропаже сотового телефона и пяти тысяч рублей после прошедшего у неё дома застолья.
Пропажу хозяйка квартиры обнаружила наутро, когда не нашла гаджета и денег в кармане брошенной в зале куртки. Ущерб она оценила в 16 тысяч рублей.
Уже на следующий день полицейские раскрыли кражу. Вором оказался живущий по соседству 32-летний участник застолья. Мужчина остался в гостях на ночь и к утру, совершив кражу, ушёл. Телефон он продал прохожему, деньги – как вырученные, так и украденные – пропил.
- Ранее он был неоднократно судим за преступления имущественного характера и дважды отбывал наказание в местах лишения свободы. В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за ранее совершенную кражу. Постоянного источника дохода не имеет, занимается случайными заработками. В содеянном злоумышленник признался, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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