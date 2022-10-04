Улан-удэнец украл аппарат для сахарной ваты и игрушечный пылесос







Ориентировку на подозреваемого передали всем нарядам и постам полиции.



Спустя пару часов сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого – ранее судимого за кражу 23-летнего улан-удэнца.



- В ходе дознания установлено, что молодой человек вынул товар из упаковочных коробок, сложил в заранее приготовленный пакет и вынес из торговой точки. Злоумышленник раскаялся в содеянном и признался, что планировал сбыть похищенное. Автомат для изготовления сахарной ваты и игрушечный пылесос у молодого человека изъяты, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Вечером 1 октября в полицию Советского района Улан-Удэ поступило заявление от директора магазина детских товаров. Неизвестный украл из магазина аппарат для изготовления сахарной ваты и игрушечный пылесос. Ущерб составил более шести тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска изучили видео с камер наблюдения, которые запечатлели вора.