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Улан-удэнец украл аппарат для сахарной ваты и игрушечный пылесос

Улан-удэнец украл аппарат для сахарной ваты и игрушечный пылесос
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Кража произошла в магазине детских игрушек

Вечером 1 октября в полицию Советского района Улан-Удэ поступило заявление от директора магазина детских товаров. Неизвестный украл из магазина аппарат для изготовления сахарной ваты и игрушечный пылесос. Ущерб составил более шести тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили видео с камер наблюдения, которые запечатлели вора.

 
Ориентировку на подозреваемого передали всем нарядам и постам полиции.

Спустя пару часов сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого – ранее судимого за кражу 23-летнего улан-удэнца.

- В ходе дознания установлено, что молодой человек вынул товар из упаковочных коробок, сложил в заранее приготовленный пакет и вынес из торговой точки. Злоумышленник раскаялся в содеянном и признался, что планировал сбыть похищенное. Автомат для изготовления сахарной ваты и игрушечный пылесос у молодого человека изъяты, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

кража

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