Улан-удэнец продал пылесос, который взял в аренду

Дорогой пылесос мошенник продал по дешёвке



Оперативники отдела полиции по Железнодорожному району задержали подозреваемого в мошенничестве – 21-летнего улан-удэнца.



Ранее в полицию поступило заявление от местной жительницы о том, что молодой человек на сутки арендовал у неё дорогой моющий пылесос. Объявление о сдаче в аренду бытовой техники женщина разместила в Сети.



Однако пылесос клиент так и не вернул. Причинённый ущерб составил около 40 тысяч рублей.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими местонахождение злоумышленника было установлено, он задержан. Подозреваемый признался, что противоправным способом решил подзаработать. Так, молодой человек целенаправленно взял в аренду бытовую технику, чтобы в последующем сдать в скупку. Вырученные деньги – 5 тысяч рублей – он потратил, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, подрабатывает случайными заработками.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

