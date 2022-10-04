Дорогой пылесос мошенник продал по дешёвке
Оперативники отдела полиции по Железнодорожному району задержали подозреваемого в мошенничестве – 21-летнего улан-удэнца.
Ранее в полицию поступило заявление от местной жительницы о том, что молодой человек на сутки арендовал у неё дорогой моющий пылесос. Объявление о сдаче в аренду бытовой техники женщина разместила в Сети.
Однако пылесос клиент так и не вернул. Причинённый ущерб составил около 40 тысяч рублей.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими местонахождение злоумышленника было установлено, он задержан. Подозреваемый признался, что противоправным способом решил подзаработать. Так, молодой человек целенаправленно взял в аренду бытовую технику, чтобы в последующем сдать в скупку. Вырученные деньги – 5 тысяч рублей – он потратил, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, подрабатывает случайными заработками.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Улан-удэнец продал пылесос, который взял в аренду
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кража произошла в магазине детских игрушек
Дорогой пылесос мошенник продал по дешёвке
Его нашли в Ингушетии
Мошенник всё время обманывал, а пожилые люди продолжали ему верить
Мужчина посчитал назначенное наказание суровым
Нарушитель возместил ущерб в ходе расследования уголовного дела
Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём
Следователи раскрыли некоторые детали трагического пожара
Обвиняемый предстанет перед судом
Инцидент произошёл на фуд-корте
Свыше 600 забайкальцев привлекли к административной ответственности за немедицинское потребление наркотиков
Кража произошла возле бара
Мужчина расправился с пенсионером монтировкой
Во время миграции животные попадают в коварно расставленные петли
Лес незаконно рубили в отдалённой болотистой местности