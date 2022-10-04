04 октября

03 октября

Популярное

Улан-удэнец продал пылесос, который взял в аренду

Улан-удэнец продал пылесос, который взял в аренду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Дорогой пылесос мошенник продал по дешёвке

Оперативники отдела полиции по Железнодорожному району задержали подозреваемого в мошенничестве – 21-летнего улан-удэнца.

Ранее в полицию поступило заявление от местной жительницы о том, что молодой человек на сутки арендовал у неё дорогой моющий пылесос. Объявление о сдаче в аренду бытовой техники женщина разместила в Сети.

Однако пылесос клиент так и не вернул. Причинённый ущерб составил около 40 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими местонахождение злоумышленника было установлено, он задержан. Подозреваемый признался, что противоправным способом решил подзаработать. Так, молодой человек целенаправленно взял в аренду бытовую технику, чтобы в последующем сдать в скупку. Вырученные деньги – 5 тысяч рублей – он потратил, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, подрабатывает случайными заработками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец продал пылесос, который взял в аренду
Улан-удэнец продал пылесос, который взял в аренду
Происшествия, 04.10.2022
Дорогой пылесос мошенник продал по дешёвке
В Бурятии доверчивые пенсионеры стали жертвой строителя-афериста
В Бурятии доверчивые пенсионеры стали жертвой строителя-афериста
Происшествия, 04.10.2022
Мошенник всё время обманывал, а пожилые люди продолжали ему верить
Зарезавший напарника житель Бурятии не смог обжаловать приговор
Зарезавший напарника житель Бурятии не смог обжаловать приговор
Происшествия, 04.10.2022
Мужчина посчитал назначенное наказание суровым
В Бурятии работник предприятия загрязнил три ручья
В Бурятии работник предприятия загрязнил три ручья
Происшествия, 04.10.2022
Нарушитель возместил ущерб в ходе расследования уголовного дела 
В Бурятии любителя пьяной езды отправили за решётку
В Бурятии любителя пьяной езды отправили за решётку
Происшествия, 04.10.2022
Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём 
Пожар, унёсший жизни четырёх человек в Бурятии, начался в подъезде
Пожар, унёсший жизни четырёх человек в Бурятии, начался в подъезде
Происшествия, 04.10.2022
Следователи раскрыли некоторые детали трагического пожара
В Бурятии раскрыли кражу из автомобиля
В Бурятии раскрыли кражу из автомобиля
Происшествия, 03.10.2022
Обвиняемый предстанет перед судом
В Забайкалье за лето изъяли 450 кг наркотиков
В Забайкалье за лето изъяли 450 кг наркотиков
Происшествия, 03.10.2022
Свыше 600 забайкальцев привлекли к административной ответственности за немедицинское потребление наркотиков
В Бурятии браконьеры заставляют косуль мучительно умирать
В Бурятии браконьеры заставляют косуль мучительно умирать
Происшествия, 03.10.2022
Во время миграции животные попадают в коварно расставленные петли
В Иркутской области раскрыли незаконную рубку леса на 4 млн рублей
В Иркутской области раскрыли незаконную рубку леса на 4 млн рублей
Происшествия, 03.10.2022
Лес незаконно рубили в отдалённой болотистой местности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^