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В Бурятии любителя пьяной езды отправили за решётку
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём

Житель села Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Судом установлено, что в июле 2021 года мужчина был осуждён за езду в нетрезвом виде. В январе 2022 в период отбывания наказания он вновь сел за руль машины в пьяном виде. Через некоторое время нарушителя остановили сотрудники ГИБДД.

- Суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок свыше 2 лет, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор суда вступил в законную силу.
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