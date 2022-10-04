В Бурятии любителя пьяной езды отправили за решётку

Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём
Житель села Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Судом установлено, что в июле 2021 года мужчина был осуждён за езду в нетрезвом виде. В январе 2022 в период отбывания наказания он вновь сел за руль машины в пьяном виде. Через некоторое время нарушителя остановили сотрудники ГИБДД.
- Суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок свыше 2 лет, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор суда вступил в законную силу.
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