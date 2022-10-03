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В Бурятии раскрыли кражу из автомобиля

В Бурятии раскрыли кражу из автомобиля
Происшествия, 
Обвиняемый предстанет перед судом

В середине июня в дежурную часть полиции в Бичурском районе Бурятии обратилась девушка, из машины которой украли сумку. В ней были деньги, беспроводные наушники с чехлом для хранения и зарядки, зарядное устройство, водительское удостоверение, документы на машину и банковские карты. Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на 53-летнего местного жителя, ранее судимого за наркопреступление, и задержали его.

- Украденное имущество было изъято и возвращено законной владелице, деньги злоумышленник успел потратить, - сообщили в МВД по Бурятии.

Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Кража», окончено, недавно оно было направлено в суд.
кража

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