Обвиняемый предстанет перед судом
В середине июня в дежурную часть полиции в Бичурском районе Бурятии обратилась девушка, из машины которой украли сумку. В ней были деньги, беспроводные наушники с чехлом для хранения и зарядки, зарядное устройство, водительское удостоверение, документы на машину и банковские карты. Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на 53-летнего местного жителя, ранее судимого за наркопреступление, и задержали его.
- Украденное имущество было изъято и возвращено законной владелице, деньги злоумышленник успел потратить, - сообщили в МВД по Бурятии.
Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Кража», окончено, недавно оно было направлено в суд.
В Бурятии раскрыли кражу из автомобиля
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