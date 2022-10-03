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Житель Иркутской области, убивший отчима, год снимал деньги с его карты

Житель Иркутской области, убивший отчима, год снимал деньги с его карты
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Мужчина расправился с пенсионером монтировкой

Возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении жителя города Черемхово, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в 2021 году мужчина убил своего отчима. В лесу вблизи посёлка Касьяновка Черемховского района между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый вооружился монтировкой и нанёс отчиму множественные удары по голове. 66-летний потерпевший скончался на месте.

Скрывая следы преступления, мужчина закопал тело в поле.

Недавно подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Известно, что пасынок больше года обналичивал деньги с банковской карты убитого.

Мужчину заключили под стражу. Следователям СК подозреваемый указал место захоронения потерпевшего и показал, как совершал преступные действия.

убийство

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