Мужчина расправился с пенсионером монтировкой
Возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении жителя города Черемхово, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, в 2021 году мужчина убил своего отчима. В лесу вблизи посёлка Касьяновка Черемховского района между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый вооружился монтировкой и нанёс отчиму множественные удары по голове. 66-летний потерпевший скончался на месте.
Скрывая следы преступления, мужчина закопал тело в поле.
Недавно подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Известно, что пасынок больше года обналичивал деньги с банковской карты убитого.
Мужчину заключили под стражу. Следователям СК подозреваемый указал место захоронения потерпевшего и показал, как совершал преступные действия.
Житель Иркутской области, убивший отчима, год снимал деньги с его карты
Происшествия, Фото:
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