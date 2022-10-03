Инцидент произошёл на фуд-корте
Сегодня, 3 октября, во втором часу дня на втором этаже в зоне фуд-корта ТЦ «Пионер» в Улан-Удэ произошёл пожар. Пожарная техника была направлена на место по повышенному рангу.
Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных.
Самостоятельно эвакуировались 120 человек.
- В результате пожара огнём повреждена вентиляционная шахта на площади 0,1 кв.м., закопчены стена и печь на общей площади 2 кв.м. По предварительной информации, причиной послужила неосторожность при приготовлении пищи. Пострадавших нет, - сообщили «Байкал-Daily» в ГУ МЧС по Бурятии.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают органы дознания МЧС.
Информация уточняется.
В Улан-Удэ из-за возгорания эвакуировали посетителей ТЦ «Пионер»
Происшествия, Фото:
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