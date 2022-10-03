В Улан-Удэ из-за возгорания эвакуировали посетителей ТЦ «Пионер»

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Инцидент произошёл на фуд-корте



Сегодня, 3 октября, во втором часу дня на втором этаже в зоне фуд-корта ТЦ «Пионер» в Улан-Удэ произошёл пожар. Пожарная техника была направлена на место по повышенному рангу.



Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных.



Самостоятельно эвакуировались 120 человек.



- В результате пожара огнём повреждена вентиляционная шахта на площади 0,1 кв.м., закопчены стена и печь на общей площади 2 кв.м. По предварительной информации, причиной послужила неосторожность при приготовлении пищи. Пострадавших нет, - сообщили «Байкал-Daily» в ГУ МЧС по Бурятии.



Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают органы дознания МЧС.



Информация уточняется.



