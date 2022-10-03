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В Бурятии браконьеры заставляют косуль мучительно умирать

В Бурятии браконьеры заставляют косуль мучительно умирать
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Во время миграции животные попадают в коварно расставленные петли

Во время рейда в Баргузинском районе госинспектор Бурприроднадзора Денис Филиппов убрал сразу 40 петель, расставленных на косуль. Инспектор обнаружил их в районе местной реки.

Сейчас в Баргузинском районе происходит естественная миграция изюбря и косули с мест летнего обитания в зимние станции. Но до места зимовки ещё надо дойти, и тут-то и орудуют браконьеры.



Петельный способ охоты на копытных - один из жесточайших способов убийства. Правилами охоты применение петель для добычи копытных животных категорически запрещено.

- Браконьеры всё равно изготавливают и расставляют петли, часть из них просто теряется или забывается, где ставится. А петля, тем не менее, будет стоять долго, дожидаясь своей жертвы. Расточительность и жестокость данного способа состоит ещё и в том, что задушенное животное быстро портится в петле, начинается разложение, - пояснили в Бурприроднадзоре.

Опытные охотники не одобряют такой способ и мясо таких животных не употребляют.


Бурприроднадзор составил административные протоколы по статье 8.37 КоАП РФ «Осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты».

Рейды по охотничьему надзору проводятся Бурприроднадзором во всех районах Бурятии.
браконьерство косуля

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