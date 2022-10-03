В Бурятии браконьеры заставляют косуль мучительно умирать









Петельный способ охоты на копытных - один из жесточайших способов убийства. Правилами охоты применение петель для добычи копытных животных категорически запрещено.



- Браконьеры всё равно изготавливают и расставляют петли, часть из них просто теряется или забывается, где ставится. А петля, тем не менее, будет стоять долго, дожидаясь своей жертвы. Расточительность и жестокость данного способа состоит ещё и в том, что задушенное животное быстро портится в петле, начинается разложение, - пояснили в Бурприроднадзоре.



Опытные охотники не одобряют такой способ и мясо таких животных не употребляют.





Во время рейда в Баргузинском районе госинспектор Бурприроднадзора Денис Филиппов убрал сразу 40 петель, расставленных на косуль. Инспектор обнаружил их в районе местной реки.Сейчас в Баргузинском районе происходит естественная миграция изюбря и косули с мест летнего обитания в зимние станции. Но до места зимовки ещё надо дойти, и тут-то и орудуют браконьеры.Бурприроднадзор составил административные протоколы по статье 8.37 КоАП РФ «Осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты».Рейды по охотничьему надзору проводятся Бурприроднадзором во всех районах Бурятии.