В Иркутской области раскрыли незаконную рубку леса на 4 млн рублей









Работу сотрудников полиции осложнял тот факт, что от районного центра до возможного места рубки добираться более суток. Деляна находилась на болотистой местности и проехать к ней возможно только на специальном транспорте.



По предварительной информации, объём вырубленных лесных насаждений превышает 500 кубических метров. Ущерб составил свыше четырёх миллионов рублей.



Возбуждено три уголовных дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере». Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему – подписка о невыезде и надлежащем поведении.





В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области полицейские задержали преступников, совершивших рубку деревьев в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Как выяснило следствие, трое мужчин в возрасте от 28 до 55 лет незаконно рубили деревья под видом легальной предпринимательской деятельности. Они использовали официальные документы в арендной базе лесничества, но деревья уничтожали за пределами отведённых территорий.По местам проживания подозреваемых, а также в пунктах приёма и производственных базах были проведены обыски. Изъяты четыре трактора, два «КамАЗа», а также бензопилы и сруб леса объёмом около 80 кубометров.