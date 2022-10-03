03 октября

02 октября

Популярное

В Иркутской области раскрыли незаконную рубку леса на 4 млн рублей

В Иркутской области раскрыли незаконную рубку леса на 4 млн рублей
Происшествия, 
Лес незаконно рубили в отдалённой болотистой местности

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области полицейские задержали преступников, совершивших рубку деревьев в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Как выяснило следствие, трое мужчин в возрасте от 28 до 55 лет незаконно рубили деревья под видом легальной предпринимательской деятельности. Они использовали официальные документы в арендной базе лесничества, но деревья уничтожали за пределами отведённых территорий.

По местам проживания подозреваемых, а также в пунктах приёма и производственных базах были проведены обыски. Изъяты четыре трактора, два «КамАЗа», а также бензопилы и сруб леса объёмом около 80 кубометров.



Работу сотрудников полиции осложнял тот факт, что от районного центра до возможного места рубки добираться более суток. Деляна находилась на болотистой местности и проехать к ней возможно только на специальном транспорте.

По предварительной информации, объём вырубленных лесных насаждений превышает 500 кубических метров. Ущерб составил свыше четырёх миллионов рублей.

Возбуждено три уголовных дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере». Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

черные лесорубы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области раскрыли незаконную рубку леса на 4 млн рублей
В Иркутской области раскрыли незаконную рубку леса на 4 млн рублей
Происшествия, 03.10.2022
Лес незаконно рубили в отдалённой болотистой местности
В Улан-Удэ вор дважды залезал в дом бывшей возлюбленной
В Улан-Удэ вор дважды залезал в дом бывшей возлюбленной
Происшествия, 03.10.2022
Молодой человек ходил на кражи по ночам
В Селенгинском районе Бурятии пять дней подряд будут отключать свет
В Селенгинском районе Бурятии пять дней подряд будут отключать свет
Происшествия, 03.10.2022
Электричество планируют отключать в рабочие часы
Четыре человека, погибшие на пожаре в Бурятии, были пьяны
Четыре человека, погибшие на пожаре в Бурятии, были пьяны
Происшествия, 03.10.2022
Следователи начали доследственную проверку после страшного пожара
В Бурятии пара застряла ночью в лесу из-за заглохшей машины
В Бурятии пара застряла ночью в лесу из-за заглохшей машины
Происшествия, 03.10.2022
Девушка не могла идти сама, так как у неё на ноге гипс
Улан-удэнца поймали с марихуаной на железной дороге
Улан-удэнца поймали с марихуаной на железной дороге
Происшествия, 03.10.2022
Молодой человек собрал коноплю в пригородном районе
В Бурятии 18-летний парень обчистил два автомобиля
В Бурятии 18-летний парень обчистил два автомобиля
Происшествия, 03.10.2022
Молодой человек залез в незапертые автомобили
На трассе «Байкал» в ДТП с грузовиком погибли два человека
Происшествия, 03.10.2022
Грузовик, перевозивший мясо, врезался в бетонное ограждение
В Бурятии убийце не стали смягчать приговор
В Бурятии убийце не стали смягчать приговор
Происшествия, 03.10.2022
Ревнивец расправился с мужчиной двумя ударами ножа
В Бурятии произошло тройное ДТП на мосту
В Бурятии произошло тройное ДТП на мосту
Происшествия, 03.10.2022
Один пострадавший был госпитализирован
В Чите на крыльце заведения нашли тело мужчины
В Чите на крыльце заведения нашли тело мужчины
Происшествия, 03.10.2022
Проводится доследственная проверка
На перевале в Бурятии ограничено движение для автомобилей на летней резине
На перевале в Бурятии ограничено движение для автомобилей на летней резине
Происшествия, 03.10.2022
Дорожные полицейские призывают воздержаться от поездок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^