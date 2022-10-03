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В Улан-Удэ вор дважды залезал в дом бывшей возлюбленной

В Улан-Удэ вор дважды залезал в дом бывшей возлюбленной
Происшествия, 
Молодой человек ходил на кражи по ночам

27 сентября в полицию в Улан-Удэ поступило заявление о краже. 23-летняя девушка сообщила, что ночью неизвестный украл из её дома пауэрбанк и четыре тысячи рублей, принадлежавшие её брату. Кражу горожанка, её двое детей и оставшийся на ночёвку брат обнаружили только утром, сообщили в МВД по Бурятии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался 23-летний бывший ухажёр потерпевшей. На фоне разрыва отношений бывший парень неоднократно звонил девушке с предложением встретиться, но каждый раз получал отказ. После этого без ведома бывшей возлюбленной ночью он проник в её дом, где бывал не раз, и совершил кражу.

Молодой человек задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Однако, несмотря на возбуждённое уголовное дело, фигурант вновь совершил преступление. Ночью он снова проник в жилище к бывшей девушке и украл оттуда мобильный телефон.

В этот раз он разбудил девушку и её брата, которые потребовали вернуть телефон на место. Однако, проигнорировав их, молодой человек сумел убежать.

Фигуранта уголовного дела взяли под стражу. На этот раз на него возбудили уголовное дело о покушении на кражу.

Ранее молодой человек был неоднократно судим.
кража

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