В Селенгинском районе Бурятии пять дней подряд будут отключать свет

Электричество планируют отключать в рабочие часы



С 3 по 7 октября в Селенгинском районе Бурятии состоится плановое отключение электроэнергии. Под ограничение попадают два населённых пункта – город Гусиноозёрск и село Ардасан, сообщает «Селенга-инфо». Электричество будет пропадать каждый день с 9:00 до 18:00.



Сегодня, 3 октября в Гусиноозёрске отключение коснулось улицы Фрунзе и переулка Транспортная. Завтра отключение пройдёт по следующим адресам: ул. Измайловская, ул. Мира, ул. Шоссейная, ул. Цыплова и ул. Глинная.



С 4 октября в Ардасане электричество ограничат на улицах Верховая, Береговая, Новая и Центральная.

