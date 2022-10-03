Электричество планируют отключать в рабочие часы
С 3 по 7 октября в Селенгинском районе Бурятии состоится плановое отключение электроэнергии. Под ограничение попадают два населённых пункта – город Гусиноозёрск и село Ардасан, сообщает «Селенга-инфо». Электричество будет пропадать каждый день с 9:00 до 18:00.
Сегодня, 3 октября в Гусиноозёрске отключение коснулось улицы Фрунзе и переулка Транспортная. Завтра отключение пройдёт по следующим адресам: ул. Измайловская, ул. Мира, ул. Шоссейная, ул. Цыплова и ул. Глинная.
С 4 октября в Ардасане электричество ограничат на улицах Верховая, Береговая, Новая и Центральная.
В Селенгинском районе Бурятии пять дней подряд будут отключать свет
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