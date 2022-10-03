Улан-удэнца поймали с марихуаной на железной дороге

Молодой человек собрал коноплю в пригородном районе



Транспортные полицейские на железнодорожном перегоне Медведчиково – Саянтуй» задержали 24-летнего улан-удэнца. У него в дорожной сумке обнаружили коноплю.



Молодого человека доставили в линейный отдел полиции, где растительная масса была изъята.



- По результатам экспертизы установлено, что изъято около 0,5 кг марихуаны. Задержанный пояснил, что собрал наркотическое средство в Тарбагатайском районе республики для личного употребления, без цели сбыта, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», санкция которой предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

