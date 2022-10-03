03 октября

02 октября

Популярное

Улан-удэнца поймали с марихуаной на железной дороге

Улан-удэнца поймали с марихуаной на железной дороге
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек собрал коноплю в пригородном районе

Транспортные полицейские на железнодорожном перегоне Медведчиково – Саянтуй» задержали 24-летнего улан-удэнца. У него в дорожной сумке обнаружили коноплю.

Молодого человека доставили в линейный отдел полиции, где растительная масса была изъята.

- По результатам экспертизы установлено, что изъято около 0,5 кг марихуаны. Задержанный пояснил, что собрал наркотическое средство в Тарбагатайском районе республики для личного употребления, без цели сбыта, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», санкция которой предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
наркотики марихуана

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Четыре человека, погибшие на пожаре в Бурятии, были пьяны
Четыре человека, погибшие на пожаре в Бурятии, были пьяны
Происшествия, 03.10.2022
Следователи начали доследственную проверку после страшного пожара
В Бурятии пара застряла ночью в лесу из-за заглохшей машины
В Бурятии пара застряла ночью в лесу из-за заглохшей машины
Происшествия, 03.10.2022
Девушка не могла идти сама, так как у неё на ноге гипс
Улан-удэнца поймали с марихуаной на железной дороге
Улан-удэнца поймали с марихуаной на железной дороге
Происшествия, 03.10.2022
Молодой человек собрал коноплю в пригородном районе
В Бурятии 18-летний парень обчистил два автомобиля
В Бурятии 18-летний парень обчистил два автомобиля
Происшествия, 03.10.2022
Молодой человек залез в незапертые автомобили
На трассе «Байкал» в ДТП с грузовиком погибли два человека
Происшествия, 03.10.2022
Грузовик, перевозивший мясо, врезался в бетонное ограждение
В Бурятии убийце не стали смягчать приговор
В Бурятии убийце не стали смягчать приговор
Происшествия, 03.10.2022
Ревнивец расправился с мужчиной двумя ударами ножа
В Бурятии произошло тройное ДТП на мосту
В Бурятии произошло тройное ДТП на мосту
Происшествия, 03.10.2022
Один пострадавший был госпитализирован
В Чите на крыльце заведения нашли тело мужчины
В Чите на крыльце заведения нашли тело мужчины
Происшествия, 03.10.2022
Проводится доследственная проверка
На перевале в Бурятии ограничено движение для автомобилей на летней резине
На перевале в Бурятии ограничено движение для автомобилей на летней резине
Происшествия, 03.10.2022
Дорожные полицейские призывают воздержаться от поездок
В Улан-Удэ «потушили» пожар в кинотеатре
В Улан-Удэ «потушили» пожар в кинотеатре
Происшествия, 01.10.2022
В кинотеатре прошло пожарно-тактическое учение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^