Молодой человек собрал коноплю в пригородном районе
Транспортные полицейские на железнодорожном перегоне Медведчиково – Саянтуй» задержали 24-летнего улан-удэнца. У него в дорожной сумке обнаружили коноплю.
Молодого человека доставили в линейный отдел полиции, где растительная масса была изъята.
- По результатам экспертизы установлено, что изъято около 0,5 кг марихуаны. Задержанный пояснил, что собрал наркотическое средство в Тарбагатайском районе республики для личного употребления, без цели сбыта, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», санкция которой предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Улан-удэнца поймали с марихуаной на железной дороге
Происшествия, Фото:
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