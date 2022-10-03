На трассе «Байкал» в ДТП с грузовиком погибли два человека

Грузовик, перевозивший мясо, врезался в бетонное ограждение



Около часа ночи 3 октября на федеральной трассе «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Предварительно установлено, что на 95 километре трассы водитель грузовика DAF XF, ехавший со стороны Иркутска в Улан-Удэ, не выбрал безопасную скорость движения. Грузовик врезался в бетонное ограждение.



В результате случившегося транспортное средство с полуприцепом, в котором перевозилось мясо, опрокинулось.



Мужчина, управлявший грузовиком, и находившаяся в салоне женщина скончались до прибытия бригады скорой помощи.



На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение транспорта. Ведётся ручное регулирование дорожного движения.



Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



