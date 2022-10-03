03 октября

02 октября

Популярное

На трассе «Байкал» в ДТП с грузовиком погибли два человека

Происшествия, 
Грузовик, перевозивший мясо, врезался в бетонное ограждение

Около часа ночи 3 октября на федеральной трассе «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Предварительно установлено, что на 95 километре трассы водитель грузовика DAF XF, ехавший со стороны Иркутска в Улан-Удэ, не выбрал безопасную скорость движения. Грузовик врезался в бетонное ограждение.

В результате случившегося транспортное средство с полуприцепом, в котором перевозилось мясо, опрокинулось.

Мужчина, управлявший грузовиком, и находившаяся в салоне женщина скончались до прибытия бригады скорой помощи.

На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение транспорта. Ведётся ручное регулирование дорожного движения.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП смерть федеральная трасса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Четыре человека, погибшие на пожаре в Бурятии, были пьяны
Четыре человека, погибшие на пожаре в Бурятии, были пьяны
Происшествия, 03.10.2022
Следователи начали доследственную проверку после страшного пожара
В Бурятии пара застряла ночью в лесу из-за заглохшей машины
В Бурятии пара застряла ночью в лесу из-за заглохшей машины
Происшествия, 03.10.2022
Девушка не могла идти сама, так как у неё на ноге гипс
Улан-удэнца поймали с марихуаной на железной дороге
Улан-удэнца поймали с марихуаной на железной дороге
Происшествия, 03.10.2022
Молодой человек собрал коноплю в пригородном районе
В Бурятии 18-летний парень обчистил два автомобиля
В Бурятии 18-летний парень обчистил два автомобиля
Происшествия, 03.10.2022
Молодой человек залез в незапертые автомобили
На трассе «Байкал» в ДТП с грузовиком погибли два человека
Происшествия, 03.10.2022
Грузовик, перевозивший мясо, врезался в бетонное ограждение
В Бурятии убийце не стали смягчать приговор
В Бурятии убийце не стали смягчать приговор
Происшествия, 03.10.2022
Ревнивец расправился с мужчиной двумя ударами ножа
В Бурятии произошло тройное ДТП на мосту
В Бурятии произошло тройное ДТП на мосту
Происшествия, 03.10.2022
Один пострадавший был госпитализирован
В Чите на крыльце заведения нашли тело мужчины
В Чите на крыльце заведения нашли тело мужчины
Происшествия, 03.10.2022
Проводится доследственная проверка
На перевале в Бурятии ограничено движение для автомобилей на летней резине
На перевале в Бурятии ограничено движение для автомобилей на летней резине
Происшествия, 03.10.2022
Дорожные полицейские призывают воздержаться от поездок
В Улан-Удэ «потушили» пожар в кинотеатре
В Улан-Удэ «потушили» пожар в кинотеатре
Происшествия, 01.10.2022
В кинотеатре прошло пожарно-тактическое учение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^