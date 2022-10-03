В Бурятии убийце не стали смягчать приговор

Ревнивец расправился с мужчиной двумя ударами ножа



Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор Заиграевского районного суда в отношении убийцы.



В июне 2021 года в Заиграевском районе мужчина из ревности затеял ссору и драку с потерпевшим, которому нанёс два удара ножом. Жертва скончался на месте происшествия от колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением правого лёгкого.



Дело рассматривалось с участием присяжных. Согласно вердикту коллегии присяжных заседателей, сельчанин заслуживал снисхождения. Приговором суда он был приговорён к девяти годам колонии строгого режима.



Осуждённый подал апелляционную жалобу, которая в итоге была оставлена без удовлетворения.



- Основанный на вердикте присяжных заседателей приговор в части доказанности или недоказанности инкриминированного подсудимому деяния, а также о фактических обстоятельствах, признанных доказанными присяжными заседателями, не может быть поставлен под сомнение судом апелляционной инстанции, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Назначенное наказание судом апелляционной инстанции признано отвечающим требованиям уголовного закона, в том числе о справедливости.



Приговор районного суда вступил в законную силу.

