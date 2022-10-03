03 октября

02 октября

Популярное

В Бурятии убийце не стали смягчать приговор

В Бурятии убийце не стали смягчать приговор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ревнивец расправился с мужчиной двумя ударами ножа

Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор Заиграевского районного суда в отношении убийцы.

В июне 2021 года в Заиграевском районе мужчина из ревности затеял ссору и драку с потерпевшим, которому нанёс два удара ножом. Жертва скончался на месте происшествия от колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением правого лёгкого.

Дело рассматривалось с участием присяжных. Согласно вердикту коллегии присяжных заседателей, сельчанин заслуживал снисхождения. Приговором суда он был приговорён к девяти годам колонии строгого режима.

Осуждённый подал апелляционную жалобу, которая в итоге была оставлена без удовлетворения.

- Основанный на вердикте присяжных заседателей приговор в части доказанности или недоказанности инкриминированного подсудимому деяния, а также о фактических обстоятельствах, признанных доказанными присяжными заседателями, не может быть поставлен под сомнение судом апелляционной инстанции, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Назначенное наказание судом апелляционной инстанции признано отвечающим требованиям уголовного закона, в том числе о справедливости.

Приговор районного суда вступил в законную силу. 
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии убийце не стали смягчать приговор
В Бурятии убийце не стали смягчать приговор
Происшествия, 03.10.2022
Ревнивец расправился с мужчиной двумя ударами ножа
В Бурятии произошло тройное ДТП на мосту
В Бурятии произошло тройное ДТП на мосту
Происшествия, 03.10.2022
Один пострадавший был госпитализирован
В Чите на крыльце заведения нашли тело мужчины
В Чите на крыльце заведения нашли тело мужчины
Происшествия, 03.10.2022
Проводится доследственная проверка
На перевале в Бурятии ограничено движение для автомобилей на летней резине
На перевале в Бурятии ограничено движение для автомобилей на летней резине
Происшествия, 03.10.2022
Дорожные полицейские призывают воздержаться от поездок
В Улан-Удэ «потушили» пожар в кинотеатре
В Улан-Удэ «потушили» пожар в кинотеатре
Происшествия, 01.10.2022
В кинотеатре прошло пожарно-тактическое учение
Житель Бурятии пошёл на кражу через несколько дней после освобождения
Житель Бурятии пошёл на кражу через несколько дней после освобождения
Происшествия, 01.10.2022
Мужчина рассчитался в магазинах найденной банковской картой 
Избивший иркутянина мужчина угрожает семье пострадавшего
Избивший иркутянина мужчина угрожает семье пострадавшего
Происшествия, 01.10.2022
По поручению председателя СК России следователи выясняют обстоятельства применения насилия в отношении мужчины
В Бурятии водитель сбил семь лошадей
В Бурятии водитель сбил семь лошадей
Происшествия, 01.10.2022
Авария случилась в тёмное время суток
Жителя Бурятии насмерть придавило бетонной плитой
Жителя Бурятии насмерть придавило бетонной плитой
Происшествия, 01.10.2022
Несчастный случай произошёл в Баргузинском районе 
На дорогах Бурятии в «пьяных» ДТП погибли 28 человек
На дорогах Бурятии в «пьяных» ДТП погибли 28 человек
Происшествия, 01.10.2022
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к трезвому поведению на дороге

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^