Один пострадавший был госпитализирован
В воскресенье, 2 октября, в Тарбагатайском районе Бурятии произошло тройное ДТП, в котором пострадал один из пассажиров.
Всё произошло в 22 часа на мосту в километре от села Вознесеновка.
- 46-летний водитель автомобиля «ИЖ-21261», следуя по мосту, совершил столкновение со следующей в попутном направлении «Тойотой Приус». Далее отечественный автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Тойотой Калдина», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии пострадал 49-летний пассажир автомобиля «ИЖ-21261». Он с травмами был доставлен в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого ДТП с пострадавшими было зарегистрировано вечером 29 сентября в Улан-Удэ. В автобус, ехавший по маршруту №37, врезался автомобиль Toyota Highlander. Пострадали двое подростков, ехавших в маршрутке.
В тот же день в Заиграевском районе пострадала 17-летняя пассажирка мотоцикла, который снёс забор.
В Бурятии произошло тройное ДТП на мосту
Происшествия, Фото:
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