На перевале в Бурятии ограничено движение для автомобилей на летней резине





На Пыхте проводятся противогололедные мероприятия



- В настоящее время с 13 км по 40 км автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан проводятся противогололедные мероприятия. Работает пескоразбрасывательная и другая техника. Дорожная бригада приступила к работам с 6 утра, - сообщили в минтрансе Бурятии.



ГКУ «Бурятрегионавтодор» организовало круглосуточную работу ситуационного центра. В случае аварии или сложной дорожной ситуации необходимо позвонить дежурному по номеру 8(3012) 55-20-55. Центр работает в тесном взаимодействии с МЧС, Управлением ГИБДД по Бурятии и другими дорожными службами.



На перевале Пыхта в Прибайкальском районе ограничено движение для транспортных средств на летней резине, сообщили в УГИБДД по Бурятии.- В связи с неблагоприятными дорожными условиями призываем водителей к внимательности за рулём и соблюдению ПДД - выбирайте безопасную скорость движения, соблюдайте дистанцию, используйте ремни безопасности, - призвали дорожные полицейские.В Госавтоинспекции предлагают по возможности отказаться от поездок, если автомобиль не готов к сложным дорожным условиям.