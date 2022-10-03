03 октября

02 октября

Популярное

На перевале в Бурятии ограничено движение для автомобилей на летней резине

На перевале в Бурятии ограничено движение для автомобилей на летней резине
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дорожные полицейские призывают воздержаться от поездок

На перевале Пыхта в Прибайкальском районе ограничено движение для транспортных средств на летней резине, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

- В связи с неблагоприятными дорожными условиями призываем водителей к внимательности за рулём и соблюдению ПДД - выбирайте безопасную скорость движения, соблюдайте дистанцию, используйте ремни безопасности, - призвали дорожные полицейские.

В Госавтоинспекции предлагают по возможности отказаться от поездок, если автомобиль не готов к сложным дорожным условиям.

На Пыхте проводятся противогололедные мероприятия

- В настоящее время с 13 км по 40 км автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан проводятся противогололедные мероприятия. Работает пескоразбрасывательная и другая техника. Дорожная бригада приступила к работам с 6 утра, - сообщили в минтрансе Бурятии.

ГКУ «Бурятрегионавтодор» организовало круглосуточную работу ситуационного центра. В случае аварии или сложной дорожной ситуации необходимо позвонить дежурному по номеру 8(3012) 55-20-55. Центр работает в тесном взаимодействии с МЧС, Управлением ГИБДД по Бурятии и другими дорожными службами.
ПДД снег

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите на крыльце заведения нашли тело мужчины
В Чите на крыльце заведения нашли тело мужчины
Происшествия, 03.10.2022
Проводится доследственная проверка
На перевале в Бурятии ограничено движение для автомобилей на летней резине
На перевале в Бурятии ограничено движение для автомобилей на летней резине
Происшествия, 03.10.2022
Дорожные полицейские призывают воздержаться от поездок
В Улан-Удэ «потушили» пожар в кинотеатре
В Улан-Удэ «потушили» пожар в кинотеатре
Происшествия, 01.10.2022
В кинотеатре прошло пожарно-тактическое учение
Житель Бурятии пошёл на кражу через несколько дней после освобождения
Житель Бурятии пошёл на кражу через несколько дней после освобождения
Происшествия, 01.10.2022
Мужчина рассчитался в магазинах найденной банковской картой 
Избивший иркутянина мужчина угрожает семье пострадавшего
Избивший иркутянина мужчина угрожает семье пострадавшего
Происшествия, 01.10.2022
По поручению председателя СК России следователи выясняют обстоятельства применения насилия в отношении мужчины
В Бурятии водитель сбил семь лошадей
В Бурятии водитель сбил семь лошадей
Происшествия, 01.10.2022
Авария случилась в тёмное время суток
Жителя Бурятии насмерть придавило бетонной плитой
Жителя Бурятии насмерть придавило бетонной плитой
Происшествия, 01.10.2022
Несчастный случай произошёл в Баргузинском районе 
На дорогах Бурятии в «пьяных» ДТП погибли 28 человек
На дорогах Бурятии в «пьяных» ДТП погибли 28 человек
Происшествия, 01.10.2022
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к трезвому поведению на дороге
Жителю Бурятии увеличили срок наказания за попытку сбыта гашиша
Жителю Бурятии увеличили срок наказания за попытку сбыта гашиша
Происшествия, 01.10.2022
На сегодня мужчина уже отбывает срок за убийство  
Неизвестный оставил часть домов в Улан-Удэ без света
Неизвестный оставил часть домов в Улан-Удэ без света
Происшествия, 01.10.2022
Инцидент произошёл в обеденное время 
Жительница Иркутской области незаконно получила 135 тысяч от соцзащиты
Жительница Иркутской области незаконно получила 135 тысяч от соцзащиты
Происшествия, 30.09.2022
Женщина работала и получала социальное пособие 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^