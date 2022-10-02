В Иркутской области водитель без прав устроил смертельное ДТП

Погиб 26-летний пассажир Toyota Gaia
Ночью 2 октября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе деревни Заморская Черемховского района Иркутской области произошло смертельное ДТП.
Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля Toyota Gaia не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
26-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Водитель с различными травмами госпитализирован бригадой скорой помощи в больницу.
- Как выяснили полицейские, оба участника автоаварии в момент инцидента не были пристёгнуты ремнями безопасности. Автолюбитель ранее лишался прав за езду в нетрезвом виде, а по окончании срока лишения водительского удостоверения не получал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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