02 октября

01 октября

30 сентября

Популярное

В Иркутской области водитель без прав устроил смертельное ДТП

Происшествия, 
Погиб 26-летний пассажир Toyota Gaia

Ночью 2 октября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе деревни Заморская Черемховского района Иркутской области произошло смертельное ДТП.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля Toyota Gaia не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

26-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Водитель с различными травмами госпитализирован бригадой скорой помощи в больницу.

- Как выяснили полицейские, оба участника автоаварии в момент инцидента не были пристёгнуты ремнями безопасности. Автолюбитель ранее лишался прав за езду в нетрезвом виде, а по окончании срока лишения водительского удостоверения не получал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ «потушили» пожар в кинотеатре
В Улан-Удэ «потушили» пожар в кинотеатре
Происшествия, 01.10.2022
В кинотеатре прошло пожарно-тактическое учение
Житель Бурятии пошёл на кражу через несколько дней после освобождения
Житель Бурятии пошёл на кражу через несколько дней после освобождения
Происшествия, 01.10.2022
Мужчина рассчитался в магазинах найденной банковской картой 
Избивший иркутянина мужчина угрожает семье пострадавшего
Избивший иркутянина мужчина угрожает семье пострадавшего
Происшествия, 01.10.2022
По поручению председателя СК России следователи выясняют обстоятельства применения насилия в отношении мужчины
В Бурятии водитель сбил семь лошадей
В Бурятии водитель сбил семь лошадей
Происшествия, 01.10.2022
Авария случилась в тёмное время суток
Жителя Бурятии насмерть придавило бетонной плитой
Жителя Бурятии насмерть придавило бетонной плитой
Происшествия, 01.10.2022
Несчастный случай произошёл в Баргузинском районе 
На дорогах Бурятии в «пьяных» ДТП погибли 28 человек
На дорогах Бурятии в «пьяных» ДТП погибли 28 человек
Происшествия, 01.10.2022
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к трезвому поведению на дороге
Жителю Бурятии увеличили срок наказания за попытку сбыта гашиша
Жителю Бурятии увеличили срок наказания за попытку сбыта гашиша
Происшествия, 01.10.2022
На сегодня мужчина уже отбывает срок за убийство  
Неизвестный оставил часть домов в Улан-Удэ без света
Неизвестный оставил часть домов в Улан-Удэ без света
Происшествия, 01.10.2022
Инцидент произошёл в обеденное время 
Жительница Иркутской области незаконно получила 135 тысяч от соцзащиты
Жительница Иркутской области незаконно получила 135 тысяч от соцзащиты
Происшествия, 30.09.2022
Женщина работала и получала социальное пособие 
Житель Бурятии устроил ночную резню
Житель Бурятии устроил ночную резню
Происшествия, 30.09.2022
Убийца приехал из соседнего села, чтобы выяснить отношения с сожителем матери

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^