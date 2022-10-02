02 октября

01 октября

30 сентября

Популярное

В Иркутской области в ДТП погиб пассажир «ВАЗа» и пострадали три человека

В Иркутской области в ДТП погиб пассажир «ВАЗа» и пострадали три человека
Происшествия,  Фото:ГУ
Столкнулись отечественный автомобиль и Nissan Bluebird

В субботу, 1 октября, на одном из перекрёстков села Оек Иркутского района произошло смертельное ДТП, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Около 21:50 произошло столкнулись Nissan Bluebird и «ВАЗ 21110», которые двигались во встречном направлении.


От полученных в результате аварии травм месте скончался 42-летний пассажир отечественной легковушки.

Обоим водителям и второму пассажиру «ВАЗа» потребовалась госпитализация. Все пострадавшие мужчины возрастом от 29 до 38 лет.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ «потушили» пожар в кинотеатре
В Улан-Удэ «потушили» пожар в кинотеатре
Происшествия, 01.10.2022
В кинотеатре прошло пожарно-тактическое учение
Житель Бурятии пошёл на кражу через несколько дней после освобождения
Житель Бурятии пошёл на кражу через несколько дней после освобождения
Происшествия, 01.10.2022
Мужчина рассчитался в магазинах найденной банковской картой 
Избивший иркутянина мужчина угрожает семье пострадавшего
Избивший иркутянина мужчина угрожает семье пострадавшего
Происшествия, 01.10.2022
По поручению председателя СК России следователи выясняют обстоятельства применения насилия в отношении мужчины
В Бурятии водитель сбил семь лошадей
В Бурятии водитель сбил семь лошадей
Происшествия, 01.10.2022
Авария случилась в тёмное время суток
Жителя Бурятии насмерть придавило бетонной плитой
Жителя Бурятии насмерть придавило бетонной плитой
Происшествия, 01.10.2022
Несчастный случай произошёл в Баргузинском районе 
На дорогах Бурятии в «пьяных» ДТП погибли 28 человек
На дорогах Бурятии в «пьяных» ДТП погибли 28 человек
Происшествия, 01.10.2022
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к трезвому поведению на дороге
Жителю Бурятии увеличили срок наказания за попытку сбыта гашиша
Жителю Бурятии увеличили срок наказания за попытку сбыта гашиша
Происшествия, 01.10.2022
На сегодня мужчина уже отбывает срок за убийство  
Неизвестный оставил часть домов в Улан-Удэ без света
Неизвестный оставил часть домов в Улан-Удэ без света
Происшествия, 01.10.2022
Инцидент произошёл в обеденное время 
Жительница Иркутской области незаконно получила 135 тысяч от соцзащиты
Жительница Иркутской области незаконно получила 135 тысяч от соцзащиты
Происшествия, 30.09.2022
Женщина работала и получала социальное пособие 
Житель Бурятии устроил ночную резню
Житель Бурятии устроил ночную резню
Происшествия, 30.09.2022
Убийца приехал из соседнего села, чтобы выяснить отношения с сожителем матери
В Бурятии во время «краснокнижного» рейда поймали браконьеров
В Бурятии во время «краснокнижного» рейда поймали браконьеров
Происшествия, 30.09.2022
Материалы административных протоколов передали в суд  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^