В Иркутской области в ДТП погиб пассажир «ВАЗа» и пострадали три человека

Столкнулись отечественный автомобиль и Nissan Bluebird
В субботу, 1 октября, на одном из перекрёстков села Оек Иркутского района произошло смертельное ДТП, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Около 21:50 произошло столкнулись Nissan Bluebird и «ВАЗ 21110», которые двигались во встречном направлении.
От полученных в результате аварии травм месте скончался 42-летний пассажир отечественной легковушки.
Обоим водителям и второму пассажиру «ВАЗа» потребовалась госпитализация. Все пострадавшие мужчины возрастом от 29 до 38 лет.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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