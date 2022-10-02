В Иркутской области в ДТП погиб пассажир «ВАЗа» и пострадали три человека









В субботу, 1 октября, на одном из перекрёстков села Оек Иркутского района произошло смертельное ДТП, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Около 21:50 произошло столкнулись Nissan Bluebird и «ВАЗ 21110», которые двигались во встречном направлении.От полученных в результате аварии травм месте скончался 42-летний пассажир отечественной легковушки.Обоим водителям и второму пассажиру «ВАЗа» потребовалась госпитализация. Все пострадавшие мужчины возрастом от 29 до 38 лет.Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.