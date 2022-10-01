Авария случилась в тёмное время суток
29 сентября около 21:30 в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП с участием животных. Подробности автоаварии сообщили в группе «Тунка-инфо. 24/7».
Двигаясь со стороны посёлка Култук в направлении посёлка Монды по автодороге Култук - Монды 46- летний водитель автомашины «МАН» совершил наезд на лошадей, находящихся на проезжей части дороги.
В результате пострадало семь животных. Автомашина получила механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 сентября в Селенгинском районе Бурятии в ДТП с участием коровы пострадала 32-летняя пассажирка.
С начала года на дорогах республики зарегистрировано 130 ДТП, связанных с наездами на животных, в том числе домашний скот. В результате таких происшествий погибли два человека, 19 получили травмы.
В Бурятии водитель сбил семь лошадей
Происшествия, Фото:
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