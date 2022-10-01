Несчастный случай произошёл в Баргузинском районе
29-летнего жителя посёлка Усть-Баргузин насмерть придавило бетонной плитой. Об инциденте сообщили в районной группе «Баргузин-инфо. 24/7» в среду, 28 сентября.
- Звонок поступил в службу поисково-спасательного подразделения посёлка Усть-Баргузин. От полученных травм мужчина скончался на месте, до приезда скорой помощи, - сообщили в «Баргузин-инфо. 24/7».
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по факту несчастного проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Жителя Бурятии насмерть придавило бетонной плитой
Происшествия, Фото:
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