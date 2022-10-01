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На дорогах Бурятии в «пьяных» ДТП погибли 28 человек

На дорогах Бурятии в «пьяных» ДТП погибли 28 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к трезвому поведению на дороге

Употребление алкоголя зачастую становится причиной гибели водителей, пешеходов и пассажиров. В республике с начала года водителями в состоянии опьянения совершено 121 ДТП, в результате которого 28 человек погибли и 200 получили травмы различной степени тяжести, сообщает УГИБДД по Бурятии.

В 14 ДТП пешеходы находились на проезжей части в нетрезвом виде. При этом, можно отметить положительную тенденцию к снижению этих показателей аварийности по сравнению с прошлым годом. Так, в аналогичном периоде 2021 года зарегистрировано на 13 таких происшествий меньше.

При надзоре за дорожным движением сотрудниками ГИБДД к административной ответственности привлечено 3100 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. 1000 автомобилистов отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. 950 человек были задержаны автоинспекторами по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, то есть за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования.

За управление автомобилем в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, водителям грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение прав управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет или до 15 суток административного ареста.

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, с июля этого года злостным нарушителям ПДД грозит конфискация транспорта, которым они управляли при совершении преступлений.

Ежедневно сотрудники ДПС Бурятии задерживают и отстраняют от управления автомобилем до 20 водителей с признаками опьянения. В том числе, благодаря бдительным гражданам, которые своевременно передают информацию о правонарушителях в дежурную часть ГИБДД. Проводятся дополнительные профилактические акции по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС.

- Управление ГИБДД МВД по Республике Бурятия настоятельно рекомендует участникам дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также с остаточными явлениями алкогольного опьянения недопустимы. Вы рискуете не только своей жизнью, но и безопасностью других участников дорожного движения, - обратились к автомобилистам дорожные полицйеские.

Информацию о водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения либо лишённых права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99.
ДТП статистика ПДД ГИБДД

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