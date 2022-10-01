На сегодня мужчина уже отбывает срок за убийство
В январе 2014 года житель села Мухоршибирь, ранее неоднократно судимый мужчина приготовил к сбыту в лечебное исправительное учреждение № 5 (ЛИУ-5) УФСИН по Бурятии более 800 граммов гашиша и для облегчения преступления изготовил специальные приспособления.
Однако виновный был задержан «с поличным».
Житель Бурятии с самого начала пытался избежать уголовной ответственности, указывая, что в переданной ему посылке были не наркотики, а дрожжи. В конце судебного следствия он всё-таки признал вину в содеянном и заявил о чистосердечном раскаянии.
Подсудимый в последнем слове «вспомнил» и о двух малолетних детях, отцовство в отношении которых не устанавливал и которых фактически не содержал, и о матери, в отношении которой совершил два преступления, и обещал суду «начать новую жизнь». Но судом эти обстоятельства не признаны смягчающими наказание.
- М., который за истекшее время был несколько раз судим, и отбывает срок за убийство, совершённое с особой жестокостью, суд за неоконченный сбыт наркотиков в исправительном учреждении и в крупном размере назначил 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей, а по совокупности с наказанием за предыдущие преступления – всего 23 года лишения свободы со штрафом, - сообщили в Мухоршибирском районном суде.
В адрес органов, допустивших волокиту при расследовании дела, судом вынесено частное постановление.
Приговор в законную силу не вступил.
Жителю Бурятии увеличили срок наказания за попытку сбыта гашиша
Происшествия, Фото:
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