Неизвестный оставил часть домов в Улан-Удэ без света

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Инцидент произошёл в обеденное время



30 сентября в 13:45 из–за повреждения кабельной линии неустановленным лицом при проведении земляных работ аварийно отключилась электроэнергия. Без света остались потребители улицы Мокрова 24, 28, 28а, 31, 30-36, 40-46, Жердева, 52-56, 56а, 58-74, 74а, 76, 90а и детский сад «Катюша» (ул. Жердева. 40).



Подключение потребителей проводилось поэтапно:

- в 15:06 запитали по нормальной схеме потребителей ул. Жердева, 52-56,56а, 74а, 58,60-68, 1 СЗО д/с «Катюша» (ул. Жердева. 40).

- в 15:11 свет появился у потребителей ул. Жердева, 70,72,74,74а,76, 90а.

- в 15:44 запитали по нормальной схеме потребителей ул. Мокрова, 40-46.

- в 15:54 к электроэнергии подключили всех потребителей.



Время отключения составило чуть более двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.



