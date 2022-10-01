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Жительницу Бурятии оштрафовали за кражу водки из торгового центра

Жительницу Бурятии оштрафовали за кражу водки из торгового центра
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ущерб составил 222 рубля

Согласно протоколу об административном правонарушении, жительница Бурятии, находясь в торговом центре, взяла одну бутылку водки и, положив под куртку, прошла мимо кассы, не рассчитавшись за товар. Тем самым, она причинила материальный ущерб на сумму 222 рубля.
 
Постановлением суда женщина признана виновной в мелком хищении чужого имущества. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в 1000 рублей.
 
Постановление не вступило в законную силу, сообщили в Закаменском районном суде.   
суд приговор кража

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