Ребёнок отделался ушибами
Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты проверок, организованных сотрудниками ГИБДД после наезда автомобиля на восьмилетнего ребёнка.
По предварительным данным, 29 сентября во дворе дома на улице Касьянова в Иркутске 53-летний водитель автомобиля сбил восьмилетнего мальчика, переходившего дорогу. В результате ребёнок получил ссадины и ушибы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
- По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 августа похожая трагедия, но окончившаяся трагически, произошла в Улан-Удэ. «КамАЗ» во дворе дома насмерть сбил девятилетнего мальчика.
В Иркутске во дворе дома водитель сбил 8-летнего мальчика
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