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В Улан-Удэ мужчина пытался перебросить в колонию телефоны и смарт-часы

В Улан-Удэ мужчина пытался перебросить в колонию телефоны и смарт-часы
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
Инцидент произошёл у стен исправительной колонии строгого режима

Сотрудники исправительной колонии строгого режима № 2 в Улан-Удэ предотвратили переброс через забор партии запрещённых предметов.

- Сотрудники ИК-2 на прилагающей к учреждению территории задержали 30-летнего гражданина, намеревавшегося перебросить запрещенные предметы через основное ограждение. В ходе обыска у задержанного обнаружены и изъяты 13 сотовых телефонов, смарт-часы и комплектующие к ним, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


По словам задержанного, «посылка» предназначалась одному из осуждённых, который отбывает наказание в колонии.

На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Наказание по ней – штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в первой половине сентября у стен той же исправительной колонии № 2 поймали арбалетчика. Он намеревался запустить стрелу с сотовыми телефонами.

колония

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