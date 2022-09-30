В Бурятии поймали мужчину, гуляющего с наркотиками за пазухой

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

На подозрительного прохожего обратили внимание росгвардейцы



Находясь на маршруте патрулирования в селе Турунтаево в Бурятии, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подозрительного прохожего. Он при виде наряда замешкался и пошёл в обратную сторону.



Росгвардейцы остановили гражданина для установления личности. В ходе проверки они обратили внимание, что за пазухой камуфлированной куртки что-то топорщится. В итоге у мужчины изъяли полиэтиленовый пакет с травянистой массой.



- 35-летний житель соседнего села, недавно освободившийся из мест лишения свободы, в полиции признался, что запрещённое вещество собрал для личного употребления. Медицинское освидетельствование выявило у задержанного наркотическое опьянение, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество – это около 500 граммов дикорастущей конопли.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.



