В Бурятии поймали мужчину, гуляющего с наркотиками за пазухой

На подозрительного прохожего обратили внимание росгвардейцы
Находясь на маршруте патрулирования в селе Турунтаево в Бурятии, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подозрительного прохожего. Он при виде наряда замешкался и пошёл в обратную сторону.
Росгвардейцы остановили гражданина для установления личности. В ходе проверки они обратили внимание, что за пазухой камуфлированной куртки что-то топорщится. В итоге у мужчины изъяли полиэтиленовый пакет с травянистой массой.
- 35-летний житель соседнего села, недавно освободившийся из мест лишения свободы, в полиции признался, что запрещённое вещество собрал для личного употребления. Медицинское освидетельствование выявило у задержанного наркотическое опьянение, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество – это около 500 граммов дикорастущей конопли.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
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Происшествия, Фото:
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