30 сентября

29 сентября

Популярное

В Бурятии поймали мужчину, гуляющего с наркотиками за пазухой

В Бурятии поймали мужчину, гуляющего с наркотиками за пазухой
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На подозрительного прохожего обратили внимание росгвардейцы

Находясь на маршруте патрулирования в селе Турунтаево в Бурятии, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подозрительного прохожего. Он при виде наряда замешкался и пошёл в обратную сторону.

Росгвардейцы остановили гражданина для установления личности. В ходе проверки они обратили внимание, что за пазухой камуфлированной куртки что-то топорщится. В итоге у мужчины изъяли полиэтиленовый пакет с травянистой массой.

- 35-летний житель соседнего села, недавно освободившийся из мест лишения свободы, в полиции признался, что запрещённое вещество собрал для личного употребления. Медицинское освидетельствование выявило у задержанного наркотическое опьянение, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество – это около 500 граммов дикорастущей конопли.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

наркотики Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии завершена проверка по поводу утечки соляной кислоты
В Бурятии завершена проверка по поводу утечки соляной кислоты
Происшествия, 30.09.2022
Соляную кислоту перевозили вместо бочек в еврокубах
В Улан-Удэ в ДТП с маршруткой пострадали два подростка
В Улан-Удэ в ДТП с маршруткой пострадали два подростка
Происшествия, 30.09.2022
Виновником аварии стал водитель кроссовера
В Бурятии 16-летний мотоциклист снёс забор
В Бурятии 16-летний мотоциклист снёс забор
Происшествия, 30.09.2022
Пострадала несовершеннолетняя пассажирка
В Бурятии выплатили больше миллиона семье ударенного током ребёнка
В Бурятии выплатили больше миллиона семье ударенного током ребёнка
Происшествия, 30.09.2022
Мальчик получил электротравму и термические ожоги по телу
В Бурятии закладчик предстал перед судом
В Бурятии закладчик предстал перед судом
Происшествия, 30.09.2022
Мужчина распространял «синтетику» 
Жительница Бурятии ранила себя ножом и обвинила в этом мужа
Жительница Бурятии ранила себя ножом и обвинила в этом мужа
Происшествия, 30.09.2022
Женщину приговорили к обязательным работам 
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 30.09.2022
Трамваи простаивали полчаса
В Бурятии горели два расселённых дома
В Бурятии горели два расселённых дома
Происшествия, 29.09.2022
В одном случае причиной послужила детская шалость с огнём
Гертруда вычислила парня с наркотиками на вокзале Улан-Удэ
Гертруда вычислила парня с наркотиками на вокзале Улан-Удэ
Происшествия, 29.09.2022
При себе у молодого человека был свёрток с гашишным маслом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^