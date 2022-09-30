30 сентября

29 сентября

Популярное

В Забайкалье будут судить организатора заказного убийства

В Забайкалье будут судить организатора заказного убийства
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Мужчина решил «убрать» бывшую подругу

В Забайкальском крае предстанет перед судом 49-летний житель Сретенского района, обвиняемый в попытке организации заказного убийства своей знакомой.

Следствие установило, что мужчина, испытывая неприязнь к женщине, с которой ранее находился в близких отношениях, решил организовать её убийство.

Он обратился к своему знакомому, чтобы тот помог найти исполнителя убийства, пообещав заплатить ему 250 тысяч рублей. Часть денег были переданы исполнителю.

Однако затем приятель мужчины одумался и обратился в полицию. Дальнейшее его общение с заказчиком убийства происходило под контролем правоохранительных органов.

В июле правоохранители инсценировали убийство женщины. После этого заказчик был задержан.

- Следователи дел собрали необходимые доказательства. Назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

заказное убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии завершена проверка по поводу утечки соляной кислоты
В Бурятии завершена проверка по поводу утечки соляной кислоты
Происшествия, 30.09.2022
Соляную кислоту перевозили вместо бочек в еврокубах
В Улан-Удэ в ДТП с маршруткой пострадали два подростка
В Улан-Удэ в ДТП с маршруткой пострадали два подростка
Происшествия, 30.09.2022
Виновником аварии стал водитель кроссовера
В Бурятии 16-летний мотоциклист снёс забор
В Бурятии 16-летний мотоциклист снёс забор
Происшествия, 30.09.2022
Пострадала несовершеннолетняя пассажирка
В Бурятии выплатили больше миллиона семье ударенного током ребёнка
В Бурятии выплатили больше миллиона семье ударенного током ребёнка
Происшествия, 30.09.2022
Мальчик получил электротравму и термические ожоги по телу
В Бурятии закладчик предстал перед судом
В Бурятии закладчик предстал перед судом
Происшествия, 30.09.2022
Мужчина распространял «синтетику» 
Жительница Бурятии ранила себя ножом и обвинила в этом мужа
Жительница Бурятии ранила себя ножом и обвинила в этом мужа
Происшествия, 30.09.2022
Женщину приговорили к обязательным работам 
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 30.09.2022
Трамваи простаивали полчаса
В Бурятии горели два расселённых дома
В Бурятии горели два расселённых дома
Происшествия, 29.09.2022
В одном случае причиной послужила детская шалость с огнём
Гертруда вычислила парня с наркотиками на вокзале Улан-Удэ
Гертруда вычислила парня с наркотиками на вокзале Улан-Удэ
Происшествия, 29.09.2022
При себе у молодого человека был свёрток с гашишным маслом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^