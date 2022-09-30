Мужчина решил «убрать» бывшую подругу
В Забайкальском крае предстанет перед судом 49-летний житель Сретенского района, обвиняемый в попытке организации заказного убийства своей знакомой.
Следствие установило, что мужчина, испытывая неприязнь к женщине, с которой ранее находился в близких отношениях, решил организовать её убийство.
Он обратился к своему знакомому, чтобы тот помог найти исполнителя убийства, пообещав заплатить ему 250 тысяч рублей. Часть денег были переданы исполнителю.
Однако затем приятель мужчины одумался и обратился в полицию. Дальнейшее его общение с заказчиком убийства происходило под контролем правоохранительных органов.
В июле правоохранители инсценировали убийство женщины. После этого заказчик был задержан.
- Следователи дел собрали необходимые доказательства. Назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Забайкалье будут судить организатора заказного убийства
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соляную кислоту перевозили вместо бочек в еврокубах
Мужчина решил «убрать» бывшую подругу
Мужчина всё время скрывался в другой стране
Виновником аварии стал водитель кроссовера
Пострадала несовершеннолетняя пассажирка
Мальчик получил электротравму и термические ожоги по телу
Мужчина распространял «синтетику»
Женщину приговорили к обязательным работам
Трамваи простаивали полчаса
Водитель прятался от полиции почти месяц
Преступники бросили авто в лесу
Расправа произошла во время попойки
Спасены 12 человек
В одном случае причиной послужила детская шалость с огнём
При себе у молодого человека был свёрток с гашишным маслом