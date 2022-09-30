В Забайкалье будут судить организатора заказного убийства

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Мужчина решил «убрать» бывшую подругу



В Забайкальском крае предстанет перед судом 49-летний житель Сретенского района, обвиняемый в попытке организации заказного убийства своей знакомой.



Следствие установило, что мужчина, испытывая неприязнь к женщине, с которой ранее находился в близких отношениях, решил организовать её убийство.



Он обратился к своему знакомому, чтобы тот помог найти исполнителя убийства, пообещав заплатить ему 250 тысяч рублей. Часть денег были переданы исполнителю.



Однако затем приятель мужчины одумался и обратился в полицию. Дальнейшее его общение с заказчиком убийства происходило под контролем правоохранительных органов.



В июле правоохранители инсценировали убийство женщины. После этого заказчик был задержан.



- Следователи дел собрали необходимые доказательства. Назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



