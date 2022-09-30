Жителя Иркутской области будут судить за двойное убийство 14-летней давности

Мужчина всё время скрывался в другой стране
В Чунском районе Иркутской области предстанет перед судом 39-летний мужчина, обвиняемый в убийстве двух человек.
Убийство произошло в деревне Новобалтурина 14 лет назад, в октябре 2008 года. Мужчина, будучи пьяным, решил расправиться со своей знакомой, с которой у него был конфликт. На расправу отправился также его приятель.
Вооружившись топором и ножом, мужчины ворвались в дом и нанесли женщине множественные ранения, от которых на скончалась на месте. Также они расправились с её сожителем. Затем убийцы скрылись.
Длительное время преступление оставалось не раскрытым.
Однако в сентябре 2022 года одного из подозреваемых задержали. Мужчина все эти годы скрывался в одной из стран ближнего зарубежья.
- Как только он прилетел в Россию на заработки, сразу был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Соучастник убийства продолжает находиться в федеральном розыске, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Происшествия, Фото:
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