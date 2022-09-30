Жителя Иркутской области будут судить за двойное убийство 14-летней давности

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Мужчина всё время скрывался в другой стране



В Чунском районе Иркутской области предстанет перед судом 39-летний мужчина, обвиняемый в убийстве двух человек.



Убийство произошло в деревне Новобалтурина 14 лет назад, в октябре 2008 года. Мужчина, будучи пьяным, решил расправиться со своей знакомой, с которой у него был конфликт. На расправу отправился также его приятель.



Вооружившись топором и ножом, мужчины ворвались в дом и нанесли женщине множественные ранения, от которых на скончалась на месте. Также они расправились с её сожителем. Затем убийцы скрылись.



Длительное время преступление оставалось не раскрытым.



Однако в сентябре 2022 года одного из подозреваемых задержали. Мужчина все эти годы скрывался в одной из стран ближнего зарубежья.



- Как только он прилетел в Россию на заработки, сразу был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Соучастник убийства продолжает находиться в федеральном розыске, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

