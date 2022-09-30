Виновником аварии стал водитель кроссовера
Вечером 29 сентября в Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутки. В автобус, ехавший по маршруту №37, врезался автомобиль Toyota Highlander. После столкновения кроссовер перевернулся.
- Около 21:30 45-летний водитель Toyota Highlander на улице Комсомольская не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом «Форд» под управлением водителя 1956 года рождения, следовавшего по маршруту № 37, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадали два подростка, ехавшие в маршрутке: 15-летняя девочка и 17-летний юноша.
В Госавтоинспекции уточнили, что они получили травмы, но после осмотра и оказания медицинской помощи были отпущены домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в ДТП в Заиграевском районе пострадала 17-летняя пассажирка мотоцикла, который врезался в забор.
В Улан-Удэ в ДТП с маршруткой пострадали два подростка
Происшествия, Фото:
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