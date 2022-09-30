Пострадала несовершеннолетняя пассажирка
Накануне, 29 сентября, в Заиграевском районе Бурятии юный мотоциклист с пассажиркой врезался в забор.
ДТП произошло в 11 часов в посёлке Онохой.
- 16-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер-5», не имеющий права управления транспортом, следуя по улице Мира, не справился с управлением и совершил наезд на забор. В результате ДТП травмы получила 17-летняя пассажирка мотоцикла, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Девушка была госпитализирована в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, было зарегистрировано 6 сентября в пригородном селе Сужа. В столкновении грузовика и «Тойоты Виш» получил травмы пятилетний мальчик.
В Бурятии 16-летний мотоциклист снёс забор
Происшествия, Фото:
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