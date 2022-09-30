Мальчик получил электротравму и термические ожоги по телу
В Бурятии судебные приставы взыскали компенсацию за причинение морального вреда ребёнку, пострадавшему от удара током. Компания «Россети Сибирь» выплатила семье мальчика 1,2 млн рублей.
Инцидент произошёл в Бичурском районе.
- Из-за провисания высоковольтных проводов, принадлежавших компании «Россети Сибирь», сильный удар током получил 10-летний житель села Дабатуй. Проведённая экспертиза показала, что провода находились над землей на расстоянии 1,8 метра, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
У ребёнка были диагностированы электротравма и термические ожоги по телу. Из-за сильного повреждения руки мальчик до сих пор проходит длительное лечение.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ частично удовлетворил требования искового заявления о компенсации морального вреда, поданного в интересах несовершеннолетнего и его родителей. Компанию «Россети Сибирь» обязали выплатить 1 миллион 200 тысяч рублей.
- Под контролем судебного пристава-исполнителя организация выплатила всю сумму компенсации. На сегодняшний день исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - уточнили в службе судебных приставов.
В Бурятии выплатили больше миллиона семье ударенного током ребёнка
Происшествия, Фото:
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