Женщину приговорили к обязательным работам
25-летняя жительница Прибайкальского района Бурятии, которая соврала, что муж нанёс ей ножевое ранение, признана виновной по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».
Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с сожителем. Она настолько разозлилась на него, что нанесла себе ножевые ранения в область предплечья и живота. Когда на место прибыли медики, рассказала фельдшеру выдуманную историю, что на неё напал сожитель.
Впрочем, правда вскрылась быстро.
- Приговором Прибайкальского районного суда виновной назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Жительница Бурятии ранила себя ножом и обвинила в этом мужа
Происшествия, Фото:
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