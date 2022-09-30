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Жительница Бурятии ранила себя ножом и обвинила в этом мужа

Жительница Бурятии ранила себя ножом и обвинила в этом мужа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщину приговорили к обязательным работам

25-летняя жительница Прибайкальского района Бурятии, которая соврала, что муж нанёс ей ножевое ранение, признана виновной по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с сожителем. Она настолько разозлилась на него, что нанесла себе ножевые ранения в область предплечья и живота. Когда на место прибыли медики, рассказала фельдшеру выдуманную историю, что на неё напал сожитель. 

Впрочем, правда вскрылась быстро. 

- Приговором Прибайкальского районного суда виновной назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Приговор в законную силу пока не вступил.
прокуратура суд приговор

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