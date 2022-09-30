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В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай

В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Трамваи простаивали полчаса

В четверг, 29 сентября, в 12:53 на перегоне остановки общественного транспорта «Баня» - улица Юного Коммунара в сторону микрорайона Шишковка в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай маршрута № 1.

В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2 в обе стороны.

В 13:25 движение маршрутов трамваев восстановлено. Трамваи простаивали полчаса, сообщается в оперативной сводке по городу.

трамвай

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