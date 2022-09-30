Трамваи простаивали полчаса
В четверг, 29 сентября, в 12:53 на перегоне остановки общественного транспорта «Баня» - улица Юного Коммунара в сторону микрорайона Шишковка в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай маршрута № 1.
В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2 в обе стороны.
В 13:25 движение маршрутов трамваев восстановлено. Трамваи простаивали полчаса, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 30.09.2022
Трамваи простаивали полчаса
Водитель прятался от полиции почти месяц
Преступники бросили авто в лесу
Расправа произошла во время попойки
Спасены 12 человек
В одном случае причиной послужила детская шалость с огнём
При себе у молодого человека был свёрток с гашишным маслом
Найдены петли и другие орудия лова
Карманника задержали росгвардейцы
Сейсмособытие случилось около полуночи
Охолощенное оружие они доводили до боевого состояния
Ущерб составил почти миллион рублей
Водитель насмерть задавил двух людей на трамвайной остановке
Он обвиняется в мошенничестве
Коноплю изъяли полицейские