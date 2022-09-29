Преступники бросили авто в лесу
В ОМВД России по Читинскому району поступило сообщение от сторожа строящегося торгового центра. Неизвестные отняли его автомобиль «Лада Калина».
47-летний мужчина рассказал, что он вышел на улицу, услышав звук двигателя. Он попытался не дать злоумышленникам угнать автомобиль, но те побили его.
В салоне авто находились также мобильный телефон и 13 500 рублей. Суммарно ущерб составил 300 тысяч рублей.
- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 30-летнего жителя Читы и 20-летнего жителя Оловяннинского района. Как выяснилось, на территорию строящегося объекта они проникли через забор. Угнав автомобиль, злоумышленники планировали уехать на нём в Оловянную, однако по пути передумали и бросили автомобиль в лесу в Карымском районе, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Машина и мобильный телефон было возвращены законному владельцу.
Под Читой сторожа побили и угнали его «Ладу Калину»
Происшествия, Фото:
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