В Бурятии 70-летний пенсионер до смерти избил мужчину

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Расправа произошла во время попойки



В селе Джида в Бурятии задержан 70-летний пенсионер. Он до смерти избил по голове 57-летнего односельчанина. Жертва скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.



По данным следствия, в течение дня 24 сентября ранее судимые 70-летний и 54-летний мужчины в компании знакомых употребляли спиртные напитки. Под вечер приятели поссорились, и старший из них сильного избил по голове оппонента.



Утром раненого мужчину бессознательном состоянии мужчину обнаружил его брат. Однако помочь ему не успели, вскоре он скончался на месте.



В пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



