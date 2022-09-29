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В Бурятии 70-летний пенсионер до смерти избил мужчину

В Бурятии 70-летний пенсионер до смерти избил мужчину
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Расправа произошла во время попойки

В селе Джида в Бурятии задержан 70-летний пенсионер. Он до смерти избил по голове 57-летнего односельчанина. Жертва скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

По данным следствия, в течение дня 24 сентября ранее судимые 70-летний и 54-летний мужчины в компании знакомых употребляли спиртные напитки. Под вечер приятели поссорились, и старший из них сильного избил по голове оппонента.

Утром раненого мужчину бессознательном состоянии мужчину обнаружил его брат. Однако помочь ему не успели, вскоре он скончался на месте.

В пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

смерть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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