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В Иркутске из-за загоревшегося пауэрбанка произошёл пожар в пятиэтажке

В Иркутске из-за загоревшегося пауэрбанка произошёл пожар в пятиэтажке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Спасены 12 человек

Ранним утром 29 сентября в городе Усть-Илимск Иркутской области произошёл пожар в многоквартирном жилом доме на улице Мечтателей. Пожар в квартире произошёл из-за загоревшегося зарядного устройства.

На момент прибытия первого подразделения пожарных из окна на третьем этаже шёл дым, сильное задымление наблюдалось также на четвёртом и пятом этажах. Семеро жильцов верхних этажей вышли самостоятельно, пятерым потребовалась помощь пожарных. Людей вывели на улицу, надев на головы спасательные устройства.


Одновременно с этим в окно квартиры, где произошёл пожар, была установлена автолестница. По ней пожарные проникли внутрь помещения. Открытое горение было ликвидировано в течение трёх минут. Огонь уничтожил мебель и личные вещи на площади 25 квадратных метров.

- Однокомнатная квартира была полностью закопчена. Её собственник рассказал, что утром оставил на кровати зарядное устройство - пауэрбанк, включенный в сеть, и отлучился в ванную. Почувствовав запах гари, выглянул – матрас уже был в огне. Мужчина набрал ведро воды и выплеснул на очаг пожара. Но провод заискрил, горение усилилось. Поэтому он покинул квартиру, от соседей вызвал пожарных. Попытался вернуться обратно, чтобы все-таки потушить пожар, но не смог этого сделать. Помешали высокая температура и густая завеса плотного черного дыма, - рассказал старший дознаватель Максим Иванов.


Сотрудники МЧС России просят не оставлять без присмотра любые электроприборы, включенные в сеть, не размещать зарядные устройства и подключенные к ним мобильные телефоны, ноутбуки и пр. на мягкой мебели, иных горючих поверхностях. Не пытайтесь тушить их водой. 
пожар

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