В одном случае причиной послужила детская шалость с огнём
Днём 28 сентября на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании нежилого дома в селе Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии. Об этом сообщили местные жители.
Когда пожарные прибыли на место, на втором этаже кирпичного восьмиквартирного дома в двух квартирах горели межкомнатные перегородки. На месте работали пять пожарных, местный житель из добровольной пожарной команды и три пожарных машины.
Около 38 минут потребовалось, чтобы потушить открытый огонь. В результате пожара на площади 40 квадратных метров повреждены полы и межкомнатные перегородки.
- По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Очаг возгорания пожарные обнаружили на полу в квартире второго этажа, - сообщили в республиканского агентстве ГО и ЧС.
О втором возгорании на пульт пожарной охраны сообщил очевидец. Он увидел пламя на первом этаже расселённого дома по улице Крупской в Закаменске.
На первом этаже в кухне горел пол.
- Благодаря слаженной работе пожарных, открытый огонь ликвидировали за шесть минут и не допустили его распространения на второй этаж, - уточнили в республиканского агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара послужила детская шалость с огнём.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ночью 23 сентября сгорело два нежилых дома. Один в селе Иволгинск, другой – в селе Старое Татаурово Прибайкальского района.
В Бурятии горели два расселённых дома
Происшествия, Фото:
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