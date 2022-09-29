В нацпарке Бурятии нашли орудия браконьеров









Общая площадь территории патрулирования составила не менее 30 тысяч га, протяжённостью не менее 1000 км. пеших и 2500 км. автомобильных маршрутов.



- В процессе проведения рейдов детально проинспектированы урочища Аерхан-Буговек, Саган-Шулута, Кынгырга, Зун-Хандагай, Ехэ-Гэр – Шумак – Булык, - сообщает пресс-служба нацпарка Бурятии.



Общая площадь территории патрулирования составила не менее 30 тысяч га, протяжённостью не менее 1000 км. пеших и 2500 км. автомобильных маршрутов.- В процессе проведения рейдов детально проинспектированы урочища Аерхан-Буговек, Саган-Шулута, Кынгырга, Зун-Хандагай, Ехэ-Гэр – Шумак – Булык, - сообщает пресс-служба нацпарка Бурятии.

Сотрудники профилактической антибраконьерской группы «Ирбис» провели рейд в Тункинском национальном парке в Бурятии. Рейд прошёл при поддержке Всемирного фонда природы. Мероприятия проводились в местообитаниях снежного барса и объектов его питания.В ходе рейда были найдены петли и другие орудия лова на животных.- Нарушителей природоохранного законодательства во время рейдов не обнаружены, - сообщил старший группы Максим Ткачёв.